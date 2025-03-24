В Петербурге мошенники взяли микрозаем на участника СВО

В Петербурге участник СВО стал жертвой мошенников, которые взяли на него микрозаем. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает телеканал 78.ru.

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Супруга мужчины из Колпино, который в настоящий момент выполняет задачи в зоне СВО в составе ВС РФ, обратилась в прокуратуру и сообщила, что по месту его регистрации приходят письма о наличии задолженности перед микрофинансовой организацией. Ведомство обратилось в суд, чтобы восстановить права военного и признать договор займа недействительным.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал договор недействительным. Информация об оформлении микрозайма удалена из кредитной истории россиянина.

До этого россиянин ради бесплатного паломничества притворился участником СВО. Однако благодаря наличию базы данных с актуальной информацией о действительных участниках боевых действий афериста смогли остановить.