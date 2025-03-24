У вебкамщицы из Петербурга застрял в вагине iPhone

Санкт-Петербургская вебкам-модель попала в больницу с необычным инцидентом. Причиной госпитализации стал застрявший в вагине смартфон iPhone 13 mini. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источников, 20-летняя студентка Оксана, работающая в сфере вебкам-индустрии, решила выполнить нестандартную просьбу клиента во время онлайн-трансляции. Девушка согласилась ввести в себя смартфон и принять входящий вызов от зрителя.

Изначально, по словам самой пострадавшей, процедура не доставляла дискомфорта. Однако попытка извлечь устройство самостоятельно после оказалась безуспешной. По имеющимся данным, Оксана пыталась достать гаджет, используя длинные ногти, что привело к травмированию слизистой оболочки.

Не справившись с возникшей ситуацией, вебкам-модель обратилась за помощью к медикам. Прибывшая бригада скорой помощи, как сообщается, была удивлена необычным вызовом. Тем не менее врачам удалось извлечь инородный предмет и оказать необходимую медицинскую помощь. Подробности о состоянии девушки на данный момент не разглашаются.

iPhone 13 mini вышел в 2021 году. Устройство имеет габариты 131,5 на 64,2 на 7,65 мм. Вес составляет 141 грамм.