В Кубанском казачьем хоре прошли обыски

Обыски по делу о превышении должностных полномочий, как проинформировали РИА Новости в силовых структурах, прошли у ряда руководителей Кубанского казачьего хора.

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Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего – заместителя генерального директора Кубанского казачьего хора. По делу о злоупотреблении полномочиями у него, как указывалось, прошли обыски. Захарченко-младший является внуком худрука Виктора Захарченко-старшего.

Обыски, согласно данным источника агентства, прошли также у главного хормейстера, заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела.

Кубанский казачий хор - старейший казачий коллектив России. Он появился в 1811 году.