В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего в метро

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении пассажира метрополитена, стрелявшего из сигнального устройства на станции "Василеостровская". Об этом сообщил региональный главк МВД.

Инцидент произошел 22 марта в 22.57. По данным полиции, между пассажирами электропоезда возник конфликт. Выйдя из вагона, один из участников перепалки выстрелил в закрывающиеся двери из пускового устройства "Сигнал охотника".

Очевидцы сообщили о выстрелах в полицию. Ее сотрудники прибыли на место и задержали 19-летнего неработающего жителя Петроградского района города.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ - хулиганство. Идет расследование.