Семья годами пытала домашних питомцев и снимала это на видео

По данным следствия, 34-летний Красимир Георгиев и 26-летняя Габриэла Сашова снимали видео для извращенцев-фетишистов и продавали их через Интернет, пишет издание Metro.

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По предварительной информации, парочка садистов заработала десятки тысяч фунтов стерлингов, беря от заказчиков денежные суммы в размере от 40 до 600 стерлингов в зависимости от вида домашнего животного, которого они подвергли пыткам и убийству.

Они выбирали в жертвы разных питомцев: собак, кошек, кроликов, морских свинок, кролики и мышей-альбиносов.

Живодеры связывали несчастных жертв, кололи их ножом и давили легковым автомобилем.

Габриэла Сашова была вдохновителем ужасного видео и героиней этих страшных роликов, а ее супруг Георгиев снимал этот контент.

Правоохранители начали расследовать деятельность этой парочки после жалоб. Силовики нашли у подозреваемых смартфон и компьютер, где хранились гигабайты садистских видеоматериалов.

Супругов арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными, отмывании денег и преступном сговоре. Им грозит до восьми лет.