Отец искусанного хаски мальчика обвинил бывшую супругу в краже 3 млн рублей

Отец мальчика, на которого напали две собаки, рассказал RT, что экс-супруга украла 3 млн рублей со счёта. Деньги были предназначены на лечение ребёнка.

По словам мужчины, деньги женщине отдали в банке по недействительной доверенности.

«У неё была от меня доверенность когда-то выдана на десять лет. Заниматься делами, продажей участков, разделением, работами с банком. Но суть в чём, я уже сам увидел несостыковку: в этой генеральной доверенности мои старые паспортные данные», — заявил собеседник RT.

Эти деньги на лечение помогали собирать люди со всей страны.

Состояние мальчика, на которого на Кубани напали две собаки, стабильное, раны на его лице очищаются, сообщили врачи. Отец ребёнка рассказал RT, что сын хочет, чтобы с ним просто разговаривали.