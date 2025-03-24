Военный самолет разбился в Приморском крае

Военный самолет Су-25 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в Приморском крае. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «112».

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По информации канала, пилот катапультировался. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Как сообщает «Интерфакс», в Минобороны РФ подтвердили эту информацию. Самолет летел без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России.

В Судане рухнул самолет с офицерами на борту

Напомним, что в начале февраля легкомоторный самолет рухнул возле аэродрома Маячково в Подмосковье во время выполнения учебного полета. Погибли два человека — курсант и пилот-инструктор. Возбуждено уголовное дело.