Пожар в здании в центре Москвы ликвидирован

Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте работали около 70 специалистов и 20 единиц техники.

О пожаре в здании на площади 100 квадратных метров стало известно 24 марта. Как писали СМИ, дым был виден во многих районах центра города, включая Арбат, Бульварное кольцо, Фрунзенскую набережную, а также район министерства иностранных дел. Спустя время пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В связи с происшествием было перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе от улицы Зубовской до улицы Тимура Фрунзе, дома 11, строения 7. Также ограничения коснулись улицы Россолимо, а из-за затруднения движения по Зубовской улице была занята только одна полоса из трех.

Установление причин ЧП проконтролирует прокуратура Центрального административного округа. На контроле ведомства – соблюдение прав жильцов, а также ход и результаты расследования обстоятельств пожара.