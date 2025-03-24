Появились подробности о горящем ЖК в центре Москвы

В пентхаусе в «Роза Росса», который загорелся в понедельник днем, протекала крыша. Возгорание началось во время ремонтных работ на ней, сообщает Telegram-канал Mash.

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Сегодня в московском элитном жилом комплексе «Роза Росса» произошло сильное возгорание. ЖК расположен в центре столицы, на Зубовской улице, дом 7. Как написал ранее Mash, загорелись верхние этажи здания. На обнародованных кадрах видно, что над центром поднялся большой столб черного дыма. Как стало известно, огнем охвачен пентхаус на последнем этаже здания.

«Рабочих для этого нанял сам собственник. Со слов соседей, чинили все не торопясь, около года. Дом сдали в декабре 2022 года. В 2024 люди массово начали жаловаться на протечки», - говорится в публикации.

Как утверждается, дом сдали в декабре 2022 года. В 2024-м люди массово начали жаловаться на протечки. К настоящему моменту пожар локализован, выяснил канал.

Ранее сообщалось, что в Брянске загорелась кровля в торгово-офисном здании мансардного типа. Пожар на площади 400 кв м был был локализован и ликвидирован. На тушение прибыло 20 единиц техники, пожару присвоили повышенный ранг. Эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет.