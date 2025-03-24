Против россиянина возбудили дело из-за лимона

В отношении российского туриста возбудили административное дело за ввезенные в страну растение лимона и полисциас кустарниковый. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

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— 21 марта <...> выявлено нарушение при ввозе подкарантинной продукции из Вьетнама (Ханой). <...> У пассажира выявлена подкарантинная продукция без фитосанитарных сертификатов: растение лимона и растение с почвой — полисциас кустарниковый, — написали на сайте ведомства.

Почва могла представлять угрозу сельскому хозяйству региона, поэтому их изъяли и уничтожили. В отношении туриста возбудили административное дело по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

Ранее в столичном аэропорту Внуково задержали туриста из Ташкента, который собирался провезти с собой игрушечный танк. Оказалось, что уровень радиации, излучаемый игрушкой, превышал норму в 56 раз.