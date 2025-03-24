Китаец пытался вывезти из РФ 100 корней женьшеня в трусах

Уссурийские таможенники задержали мужчину в возрасте 57 лет, который предпринял попытку осуществить вывоз в Китай корня женьшеня в нижнем белье. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в Telegram-канале.

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Задержание произошло на пункте пропуска «Полтавка». Там внимание инспекторов привлек пассажир, который сильно переживал во время таможенного контроля. В ходе досмотра у иностранного гражданина были найдены два пакета, в которых находились 100 высушенных корней ценного растения. Общий вес изъятого материала составил 530 граммов.

Исследование показало, что это женьшень, который относится к семейству Аралиевых. Этот вид занесен в Красную книгу России и Приморского края. Кроме того, он подпадает под действие Конвенции СИТЕС, которая регулирует международную торговлю редкими видами растений и животных. В связи с обнаружением факта незаконного перемещения товаров через границу возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 Уголовного кодекса, предусматривающей до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

Ранее российские таможенники задержали мужчину, прибывшего из Белоруссии с партией гашиша на 350 миллионов рублей. В ФТС заявили, что 43-летний задержанный перевозил в пустой фуре спрятанные наркотики общим весом более 140 килограммов.