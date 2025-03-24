Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение освободить условно-досрочно актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения. Изначально Ефремов был приговорен судом к восьми годам колонии, затем срок был снижен до семи лет и шести месяцев. Актер отбывал наказание в колонии в Белгородской области.

Сегодня в ходе рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Ефремов заявил, что никогда больше не сядет за руль и попросил выпустить его по состоянию здоровья.

Прокурор поддержал ходатайство, высказав мнение, что Михаил Ефремов искупил свою вину за смертельное ДТП. Представители колонии положительно охарактеризовали актера и напомнили, что в ИК-4 он активно занимался культурно-массовой деятельностью и получил несколько профессий.

Также в ходе заседания были рассмотрены все нарушения актера в колонии, например то, что он покидал рабочее место, чтобы попить чай. Кроме того, у Михаила Ефремова ранее нашли смартфон, с помощью которого он звонил за пределы колонии.

«Это моя глупость, увидел, что звонят ребята, тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал до сих пор», - объяснил Ефремов свой поступок.

В итоге Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова. Адвокат актера Юрий Падалко уточнил, что Михаил Ефремов выйдет из колонии не ранее, чем через 15 дней, пишет РЕН ТВ.

Напомним, что Telegram-канал Shot ранее опубликовал запись телефонного разговора, который якобы состоялся между находящимся в колонии актером Михаилом Ефремовым и его другом. На этой записи мужчина, голос которого похож на голос актера, обещал устроить «чудовищную движуху» после освобождения.