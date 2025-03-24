Названа предварительная причина пожара в центре Москвы

Предварительной причиной пожара в здании в центре Москвы стали нарушения во время сварочных работ, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник СМИ добавил, что точная причина будет установлена только после экспертизы.
Здание на улице Тимура Фрунзе загорелось днем 24 марта. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению привлекались около 70 специалистов и 20 единиц техники.
Дым от пожара был виден во многих районах центра города, включая Арбат, Бульварное кольцо, Фрунзенскую набережную, а также район министерства иностранных дел. Позже пожар удалось потушить. Пострадавших не было.