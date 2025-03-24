Названа предварительная причина пожара в центре Москвы

Предварительной причиной пожара в здании в центре Москвы стали нарушения во время сварочных работ, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Собеседник СМИ добавил, что точная причина будет установлена только после экспертизы.

Здание на улице Тимура Фрунзе загорелось днем 24 марта. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению привлекались около 70 специалистов и 20 единиц техники.

Дым от пожара был виден во многих районах центра города, включая Арбат, Бульварное кольцо, Фрунзенскую набережную, а также район министерства иностранных дел. Позже пожар удалось потушить. Пострадавших не было.