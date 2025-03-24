Мужчина остался без лица после столкновения с самокатчиком в Подмосковье

В Подмосковье в ходе столкновения двух самокатчиков один из них лишился лица. 56-летний мужчина получил тяжелые травмы костей черепа и был госпитализирован в больницу города Мытищи, сообщает Telegram-канал Mash.

У пострадавшего выявили ушибы мозга, кости лица были раздроблены. Около недели мужчина провел в реанимации, после чего врачи решились провести ему операцию. Медикам пришлось использовать титановые пластины — ими скрепили оставшиеся кости.

В результате речь и мимика пациента восстановились. Пострадавший проходит лечение амбулаторно, однако впереди его ждет длительное восстановление.

Ранее Минтранс РФ разработал проект поправок в ПДД, касающихся использования электросамокатов. Он предполагает установку дорожных знаков для их парковки, запрет ездить по тротуарам в ряде случаев и использовать электросамокат для перевозки более одного человека. Также предлагается ограничить максимальную скорость — по законопроекту двигаться они должны будут не быстрее чем 25 км/ч.