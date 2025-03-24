Экс-замглавы Минобороны Иванов не признал вину в суде

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов на заседании суда 24 марта не признал вину по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. По данным ТАСС, на новом заседании суда бывший замглавы Минобороны заявил, что не признает вину в растрате около 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Также Иванов не признал вину в легализации более 3,92 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц», отмечает ТАСС. Его бывший подчиненный Антон Филатов также отверг все обвинения.

Первоначально сообщалось, что бывший замминистра стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что в деле речь идет о взятках на сумму около миллиарда рублей, вину Иванов не признает.

По версии следствия, фигуранты дела «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что суд наложил арест на все имущество, зарегистрированное на Иванова, его супругу, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Иванову предъявили новое обвинение - по делу о двух эпизодах растраты. Отмечалось, что один из эпизодов связан с растратой при покупке двух паромов для Керченской переправы.