Дрон снял новые кадры возгорания на взорванной Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

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На кадрах видно, что объект продолжает гореть, а некоторая его часть разрушена, передает РИА Новости.

21 марта в СМИ сообщили, что боевики ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», через которую шел газ в Европу. Позднее в Сети появились кадры, на которых запечатлен пожар на станции. На записи огонь охватил значительную территорию, в некоторых местах наблюдается факельное горение, при этом взрывов не слышно.

В Министерстве обороны России сообщили, что теракт был организован киевским режимом с целью дискредитировать мирные инициативы президента США. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел около 00:20 по московскому времени, а станция «Суджа», через которую ежедневно прокачивалось свыше 40 миллионов кубометров газа в Европу, находилась всего в нескольких сотнях метров от границы и с 7 августа 2024 года находилась под контролем ВСУ.

После того как ВСУ подорвали станцию «Суджа» в трубопроводе диаметром 1400 миллиметров загорелся остаточный газ.