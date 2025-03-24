Уволен второй пилот из экипажа, посадившего A320 в поле под Новосибирском

Второй пилот "Уральских авиалиний" из экипажа, который в сентябре 2023 года посадил аварийный Airbus А320 в пшеничном поле под Новосибирском, уволен из авиакомпании.

"Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения врачебно-летной экспертной комиссии признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

В конце прошлого года родственники членов экипажа в беседе с "РГ" упоминали, что и командиру воздушного судна, и второму пилоту поступили предложения уволиться по собственному желанию.

Сергей Белов, командир самолета, покинул ряды сотрудников авиакомпании почти год назад - в апреле 2024-го, после окончания расследования и выхода отчета.

Напомним, 12 сентября 2023 года самолет Сочи - Омск не дотянул до аэропорта и совершил аварийную посадку в пшеничном поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 167 человек, все остались живы.

По факту аварии было проведено расследование, после чего в Росавиации заключили, что причиной ЧП стала ошибка экипажа. По мнению экспертов, она состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы. Помимо этого, неправильным признали намерение пилотов лететь в Новосибирск без необходимого запаса топлива. При этом в Росавиации признали: в сложившейся обстановке решение посадить самолет в поле было верным.

Пилот, посадивший в поле самолёт, стал таксистом

Хотя серьезных повреждений воздушное судно не получило, его в итоге все же было решено пустить на запчасти. Последние вести с поля поступили в начале года, когда авиакомпания сообщила, что разбор самолета подходит к завершению: инженерно-технический состав заканчивал демонтаж деталей и агрегатов Airbus. Планировалось, что вывезти все элементы воздушного судна получится не позднее февраля. Все компоненты проверят и оценят на предмет дальнейшей эксплуатации.