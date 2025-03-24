Элитный ЖК загорелся в центре Москвы

В московском элитном жилом комплексе «Роза Росса» произошло сильное возгорание. Об этом сообщает Mash.

ЖК расположен в центре столицы. Как пишет Telegram-канал, горят верхние этажи здания. На обнародованных кадрах видно, что над центром поднялся большой столб черного дыма. По предварительным данным, пожар случился в пентхаусе стоимостью более миллиарда рублей. Он находится на улице Зубовской, дом 7.

По данным источника Telegram-канала «112», площадь пожара в элитном ЖК Роза Росса в центре Москвы составляет 100 квадратных метров.