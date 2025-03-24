Дело экс-замминистра обороны Иванова рассмотрят в суде в закрытом режиме

Суд рассмотрит уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова в закрытом режиме. Журналистов попросили уйти из зала заседания. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

— Просят рассматривать в закрытом режиме дело Иванова из-за наличия гостайны, — передает корреспондент «ВМ».

Сейчас в Московском городском суде проходит слушание по делу Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. В отношении экс-замминистра обороны расследуется уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», оно касается хищений из банка «Интеркоммерц». Их сумма достигла более 4,1 миллиарда рублей. «Вечерняя Москва» рассказала об одном из самых скандальных инцидентов по делу Иванова в отдельном материале.

Во время суда Иванов не признал вину в растрате более четырех миллиардов рублей из банка.