РИА Новости опубликовало видеозапись, снятую рядом с атакованной газоизмерительной станцией «Суджа». Кадры демонстрируют, что пожар на станции продолжается, а часть ее инфраструктуры разрушена.

Следственный комитет (СК) РФ ранее возбудил дело о теракте из-за подрыва станции «Суджа». В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 марта отступающие силы ВСУ преднамеренно атаковали станцию, расположенную в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области.

В Минобороны подчеркивали, что через эту станцию ранее прокачивалось более 400 миллионов кубометров газа в сутки для поставок в Европу. С 7 августа 2024 года и до настоящего времени станция находилась под контролем ВСУ, отмечали российские военные.

Также в министерстве указали, что ВСУ использовали этот объект в качестве одного из логистических пунктов на курском направлении. Атаку по станции в Минобороны назвали провокацией ВСУ и попыткой сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.