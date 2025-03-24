Прокурор сделал заявление на суде об УДО Ефремова

Прокурор в заключительном слове предложил удовлетворить ходатайство об УДО актера Михаила Ефремова, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. По словам гособвинителя, артист вину признал полностью и раскаялся, значит, цель уголовного наказания достигнута.

Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Ущерб возмещен в полном объеме. Цель уголовного наказания достигнута и для своего исправления он более не нуждается в дальнейшем пребывании в местах лишения свободы. В связи с чем ходатайство об УДО подлежит удовлетворению, — заявил прокурор.

Актер Ефремов отказался от последнего слова перед решением по УДО

Прокурор напомнил, что на сегодняшний день Ефремов отбыл половину срока наказания за совершенное преступление. При этом, за время отбывания наказания, Ефремов показал себя с хорошей стороны и на день суда действующих взысканий у него не имелось.