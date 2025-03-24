В Мурино лифт сорвался с 18-го этажа, кабина с пассажирами пролетела три этажа и остановилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шувалова. Произошедшее местные жители сняли на видео.

После остановки на 18-м этаже кабина лифта с пассажирами начала стремительно падать, двери закрыться не успели и их смяло. Прилетев три этажа, лифт остановился – сработали защитные уловители. Пассажиры не пострадали, из покореженного лифта их освободили спустя 25 минут.

До этого сообщалось, что в Челябинской многоэтажке на ходу разрушилась кабина лифта. Лифт начал разваливаться во время движения, в этот момент в кабине находились женщина и восьмилетний ребенок. Тяжелая конструкция стенки кабины упала на ребенка, его мать ударило железными креплениями. В течение полутора лет собственники квартир пытаются добиться замены лифтового оборудования.

Ранее в Зеленограде два человека пострадали при падении лифта.