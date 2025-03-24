Пьяный мужчина с ножом забежал в детский сад в Ростовской области

В Каменске-Шахтинском задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в здание детского сада. Инцидент произошел 21 марта, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник на территорию детского сада в Каменске-Шахтинском. Там он повредил дверной проем одного из помещений, начал материться и угрожать ножом.

После инцидента мужчина самостоятельно покинул детский сад. Пострадавших нет. Следователи установили его личность, задержали и допросили. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Суд арестовал мужчину. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что силовики стянулись к детсаду на улице Василевского в Челябинске — переполох вызвал дрон.