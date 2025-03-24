Актер Ефремов отказался от последнего слова перед решением по УДО

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП в 2020 году, отказался от последнего слова, решение по УДО будет через полтора часа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, в зале суда актер признался, что видел как другие пользуются телефонами и тоже захотел. За это он провел в штрафном изоляторе пять дней.

От последнего слова Ефремов отказался. Решение по условно-досрочному освобождению (УДО) будет около 13 часов по местному времени.

Рассмотрение ходатайства об УДО актера началось в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени в Алексеевском суде Белгородской области. В сети уже появились кадры из зала заседания.

В рамках заседания Михаил Ефремов пообещал бросить пить и больше никогда не садиться за руль.