В Москве начинается суд над экс-замминистра обороны Тимуром Ивановым

Мосгорсуд приступает к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении бывшего заместителя обороны Тимура Иванова.

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Как уже писала "РГ", Тимур Иванов обвиняется в растрате и легализации доходов, полученных преступным путем - по статьям 160 и 174.1 УК РФ. По версии следствия, бывший замминистра причастен к растрате 3,9 миллиарда рублей, принадлежавших банку "Интеркоммерц", а также 205 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Вместе с ним на скамье подсудимых - бывший руководитель ряда организаций, подведомственных Минобороны, Антон Филатов.

Ранее материалы этого дела уже поступали в Хамовнический районный суд, но после предварительных слушаний были переданы по подсудности в Мосгорсуд.