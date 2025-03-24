Матери сдавали малолетних дочерей «в аренду» мужчине для съемок в порно

В Карагандинской области Казахстана задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности детей и торговле людьми, передает пресс-служба полиции. Мужчина фактически платил матерям за то, чтобы отдавали своих дочерей на время для съемок порнографических видео.

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Сотрудниками УБОП ДП Карагандинской области установлен и задержан 60-летний мужчина, который за денежное вознаграждение совершал сделки с матерями малолетних девочек с целью дальнейшего совершения в отношении них развратных действий сексуального характера и записи детской порнографии, — сообщили в МВД республики.

В отчете по операции «STOP-трафик» указано, что за три дня силовики зафиксировали 640 фактов приставания на улицах, а в Шымкенте задержали четверых местных жителей, которые шантажом принуждали девушек в возрасте 18-23 лет заниматься проституцией. Также в Туркестанской области поймали двоих молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Они занимались продажей порнографических видео, в том числе с участием несовершеннолетних.