Ефремов рассказал, что привело к тюремному сроку

Актер Михаил Ефремов заявил, что никогда больше не сядет за руль. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом он сказал на заседании по его просьбе об условно-досрочном освобождении (УДО).

Во время обращения к суду артист признался, что каждый день думает о своем преступлении и давно оплатил все иски. Ефремов считает свой поступок тяжким грехом.

«Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному, заслуженному наказанию», — заявил актер.

Ефремов просит выпустить его по УДО по состоянию здоровья. Mash пишет, что за последние полгода его трижды обследовал врач-пульмонолог — специалист заключил, что легкие артиста нуждаются в срочном лечении.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения. Изначально Ефремов был приговорен судом к восьми годам колонии, затем срок был снижен семи лет и шести месяцев. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.