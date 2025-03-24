Российские подростки попали в больницу после нападения стаи собак

В Усть-Лабинске в Краснодарском крае три подростка пострадали от нападения стаи собак. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 22 марта молодые люди отправились на осмотр трассы для мотокросса, расположенной по улице Энгельса. Там они увидели стаю агрессивных животных — несколько собак из нее решили напасть и искусали подростков.

В результате происшествия пострадали дети 12 и 13 лет, а также 18-летний молодой человек. Их госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы. Состояние пострадавших не уточняется, однако угрозы для их жизни сейчас нет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю, следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что нападения собак на детей и взрослых в Краснодарском крае происходят регулярно. Так, в конце февраля в Сочи на 9-летнего мальчика напали хаски, которых хозяин бросил голодать на даче. У ребенка оказалось сильно повреждено лицо.