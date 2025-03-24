Раскрыта причина ходатайства об УДО актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов ходатайствовал об условно-досрочном освобождении (УДО) из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Адвокат артиста заявил, что ему необходимо специальное лечение. Сейчас Ефремова регулярно посещают пульманологи, которые выдавали заключение о состоянии здоровья артиста. Сторона защиты просила допросить их, однако суд отказал, потому что состояние здоровья не имеет отношения к вопросу об УДО.

24 марта в 10:00 мск в Алексеевском суде Белгородской области началось рассмотрение ходатайства об УДО Ефремова. Заседание проходит в открытом режиме, хотя адвокат Ефремова и сам актер просили его закрыть.