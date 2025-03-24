Суд отказал отбывающему срок Ефремову в одной просьбе

В Алексеевском суде Белгородской области началось слушание по ходатайству об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова. Суд отказал защите в рассмотрении дела в закрытом режиме, пишет Telegram-канал Shot.

Актер принимает участие на заседание по видеосвязи. В начале рассмотрения ходатайства защита и сам Михаил Ефремов попросили суд провести заседание в закрытом режиме, так как будут разглашаться личные данные. Однако судья посчитал, что оснований для этого нет.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения. Изначально Ефремов был приговорен судом к восьми годам колонии, затем срок был снижен до семи лет и шести месяцев. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Утверждалось, что в своем заявлении он сослался на состояние своего здоровья, исправную ежедневную работу, раскаяние и помощь с художественной самодеятельностью.