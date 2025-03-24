Поджигатель 22 машин в российском городе попал на видео

Поджог, который привел к уничтожению 22 машин на автопарковке во Владивостоке, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи запечатлено, как неизвестный бросает по меньшей мере две бутылки с зажигательной смесью в сторону припаркованных авто. После этого происходит сильная вспышка и начинается пожар, а огонь вскоре перекидывается на другие машины.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Ход расследования контролируется региональной прокуратурой.

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью в районе дома №17 по улице Надибаидзе. В соцсетях местные жители публиковали кадры происшествия — по словам очевидцев, там раздались несколько взрывов. На полную ликвидацию огня у спасателей ушло около 2,5 часов.