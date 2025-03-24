Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов попросил выгнать журналистов из зала на заседании суда, передает корреспондент NEWS.ru. Слушание проходит в понедельник, 24 марта. Рассматривается вопрос освобождения заключенного по УДО.

Судья отказал Ефремову в просьбе выгнать представителей СМИ. Он не увидел причин для заседания в закрытом режиме из-за отсутствия сведений, которые представляют собой врачебную тайну.

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Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что вместе с подзащитным ждет справедливого решения суда по условно-досрочному освобождению актера. Других комментариев по предстоящему слушанию он не давал.