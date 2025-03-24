Следователи завершили дело о смертельном отравлении семьи из Красноярска

Следствие по факту отравления дихлофосом семьи в селе Красная Сопка Красноярского края, в результате которого скончались четыре ребенка, завершено. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по факту гибели четверых детей в Назаровском районе Красноярского края», — передает управление в своем telegram-канале.

Там уточнили, что отец погибших детей обвиняется в непредумышленном причинении смерти четырем несовершеннолетним. Дело направлено на утверждение обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения.

Следствие установило, что 20 сентября 2024 года глава семьи, нарушив инструкцию по использованию инсектицидного средства, превысил допустимую норму и обработал дом аэрозолем. Компоненты средства попали на продукты питания, посуду, мебель и постельные принадлежности. Мужчина также проигнорировал рекомендации по проветриванию и уборке после обработки.

На следующий день все члены семьи, включая четверых детей, почувствовали себя плохо. С симптомами отравления их госпитализировали. Несмотря на медицинскую помощь, четверо детей в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет скончались от острого отравления инсектицидами, что подтвердили экспертизы.