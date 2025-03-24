Драка с участием подростков произошла в Одинцово

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента с участием несовершеннолетних в Одинцовском городском округе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Поступило сообщение о том, что у одного из домов на ул. Маршала Неделина происходит драка. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу между тремя несовершеннолетними произошел конфликт, который перерос в потасовку. Полицейскими участники инцидента в возрасте от 14 до 16 лет установлены, они опрошены в присутствии законных представителей», – сказали в ведомстве.

В подмосковном главке отметили, что двух подростков-правонарушителей поставили на профилактический учет. Также одного юношу привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), а на его отца составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).