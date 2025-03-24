В Новой Москве обнаружили предмет, похожий на мину
В Новой Москве на территории строительного городка найдено взрывное устройство, сообщил агентству «Москва» источник. По его данным, предположительно, это мина лепесток.
«По предварительным данным, в пос. Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина-лепесток. Предмет лежит на бетонной плите», – сказал собеседник агентства.
На место вызвали саперов. Как уточнил источник, устройство обнаружено примерно в 300 м от жилого сектора.