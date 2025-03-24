Московского полицейского уволили за матерный рэп

Московского полицейского уволили со службы из-за рэпа собственного сочинения о работе в МВД. Как сообщает «Газета.ru», об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Мужчина служил в одном из отделов полиции при метрополитене с 2017 года. Одновременно с этим он выкладывал собственные треки во «ВКонтакте». Особенное внимание коллег привлекла его композиция под названием «МВД — не мое». Суд установил, что она «содержит ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству, умаляет авторитет органов исполнительной власти».

Кроме рэпа правоохранитель совершал и другие поступки. В соцсети он размещал свои фотографии и видеозаписи в полицейской форме, а также в гражданской одежде с оружием.

Мужчину уволили со службы в марте прошлого года: в ведомстве решили, что он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Он попробовал оспорить решение в суде, но там не нашли оснований для признания приказа об увольнении незаконным.