Женщина смогла отбиться от напавшего на нее крокодила

На женщину в Намибии напал крокодил, но она смогла разжать хищнику челюсти, освободившись из пасти и спаслась, пишет The Namibian.

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Нападение крокодила на 28-летнюю женщину случилось в области Западное Каванго 18 марта. Жительница деревни Мукекете пошла к реке за водой. Когда женщина стала набирать воду, крокодил выбрался из реки и схватил ее за бедро.

Жертва не растерялась, схватила рептилию за челюсти и начала их разжимать. Пострадавшая смогла освободиться и дойти до деревни.

Женщину отвезли в медицинское учреждение. У пострадавшей зафиксированы травмы обеих рук и бедра. Жизнь женщины вне опасности, она восстанавливается от полученных укусов.