Акробатка упала с высоты во время ледового шоу
В столице Республике Молдовы - Кишиневе артистка во время исполнения трюка в ледовом шоу упала с высоты, пишет портал Omniapres.
Инцидент с акробаткой произошел на шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи», проходившем на сцене «Арена-Кишинев». Девушка упала с троса на лед, исполняя номер.
Пострадавшей вызвали скорую помощь и отправили в медицинское учреждение. О полученных артисткой травмах не сообщается.
Организаторы шоу заявили, что причиной ЧП стал человеческий фактор. По информации руководства, используемое акробаткой оборудование, находилось в идеальном состоянии.