Акробатка упала с высоты во время ледового шоу

В столице Республике Молдовы - Кишиневе артистка во время исполнения трюка в ледовом шоу упала с высоты, пишет портал Omniapres.

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Инцидент с акробаткой произошел на шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи», проходившем на сцене «Арена-Кишинев». Девушка упала с троса на лед, исполняя номер.

Пострадавшей вызвали скорую помощь и отправили в медицинское учреждение. О полученных артисткой травмах не сообщается.

Организаторы шоу заявили, что причиной ЧП стал человеческий фактор. По информации руководства, используемое акробаткой оборудование, находилось в идеальном состоянии.