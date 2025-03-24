Россиянин отсудил у Минобороны 5 млн за то, что не работал

Мужчина, который работал сторожем в одной из воинских частей, находящихся в Верхней Пышме (Свердловская область), решил судиться с Министерством обороны и командиром войсковой части из-за незаконного, по его мнению, увольнения, пишет URA.RU.

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Сторож проработал в части четыре года, но в прошлом году, весной, мужчина получил выговор. Сотрудник невнимательно осмотрел автомобиль, в котором на территорию части попал учебный диверсант.

Спустя некоторое время ситуация повторилась. Мужчине вынесли второе дисциплинарное взыскание и уволили. Он отправился в суд, считая свое увольнение незаконным.

Верхнепышминский суд рассмотрел иск сторожа и решил: «Суд приходит к выводу о необходимости восстановления истца на работе в должности сторожа сторожевой охраны войсковой части».

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Судья постановила взыскать с военного ведомства компенсацию уволенному мужчине за вынужденный прогул. За 271 день отсутствия на работе сторожу должны выплатить более 4,7 миллиона рублей.

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