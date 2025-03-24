Женщина умерла в больнице после обстрела Новостроевки-Первой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая накануне при атаке дрона ВСУ по автомобилю в селе Новостроевка-Первая. Ранее сообщалось, что в результате удара погибла ее мать.

© Московский Комсомолец

Дочь, которая была за рулем, скончалась в реанимации Грайворонской ЦРБ.

«Врачи боролись за нее до последнего, - написал глава региона в телеграм-канале. - Но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью».

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее сообщалось, что в селе Новостроевка-Первая (Грайворонский округ) в результате атаки дрона ВСУ на легковое авто погибла женщина. Гладков уточнял: за рулём была дочь погибшей, которая получила серьёзные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в больницу.