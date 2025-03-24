В Уфе одноэтажный дом сгорел вместе с людьми

В Уфе пожар в одноэтажке по улице Искры забрал жизни двух мужчин. Инцидент случился недалеко от начала Уфимского шоссе.

По информации МЧС по Башкирии, пожар вспыхнул в ночное время. При тушении огня под завалами нашли тела двух мужчин, уже мертвых. Чуть позже врачи официально установили их смерть.

В настоящее время на месте происшествия продолжается работа: дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа должны установить причины возгорания.

Ранее сообщалось о смерти двух свердловских подростков в горящем сарае - тела засыпал трактор при тушении огня.