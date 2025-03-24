В Ростове-на-Дону потушили пожар в пятиэтажном доме

В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение кровли пятиэтажного дома
Открытое горение кровли пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, находящегося рядом с ТЦ «Галерея Астор», ликвидировано, сообщили в МЧС России.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение кровли пятиэтажного дома», — говорится в сообщении.
Ранее поступали сообщения, что в Ростове-на-Дону горит торговый центр. Позже стало известно, что огонь с ТЦ перекинулся на крышу соседней пятиэтажки.