В Ростове-на-Дону потушили пожар в пятиэтажном доме

Открытое горение кровли пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, находящегося рядом с ТЦ «Галерея Астор», ликвидировано, сообщили в МЧС России.

© МЧС РФ

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение кровли пятиэтажного дома», — говорится в сообщении.

Ранее поступали сообщения, что в Ростове-на-Дону горит торговый центр. Позже стало известно, что огонь с ТЦ перекинулся на крышу соседней пятиэтажки.