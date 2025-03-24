В Санкт-Петербурге двух девушек избили в караоке-клубе

Издание 78.ru. сообщило, что в Санкт-Петербурге в караоке-клубе избили двух девушек.

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Уточняется, что по неподтверждённой информации, посетительниц избили охранники заведения. Одну из девушек мужчины несколько раз ударили, а после этого распылили в лицо перцовый баллончик.

«Врачи диагностировали у нее химический ожог глаз, гематому скуловой области и ушиб мягких тканей лица», - отметило издание.

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В настоящий момент устанавливаются подробности произошедшего.