В Санкт-Петербурге двух девушек избили в караоке-клубе
Издание 78.ru. сообщило, что в Санкт-Петербурге в караоке-клубе избили двух девушек.
Уточняется, что по неподтверждённой информации, посетительниц избили охранники заведения. Одну из девушек мужчины несколько раз ударили, а после этого распылили в лицо перцовый баллончик.
«Врачи диагностировали у нее химический ожог глаз, гематому скуловой области и ушиб мягких тканей лица», - отметило издание.
В женском туалете волгоградского колледжа избили девушку
В настоящий момент устанавливаются подробности произошедшего.