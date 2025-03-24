Рассекреченные документы об убийстве Кеннеди свидетельствуют, что ЦРУ США занималось террором, добавляя ядовитые вещества в продукты питания, предназначенные для граждан стран советского блока, утверждает американский журналист Бен Нортон. Об этом пишет телеграм-канал "Топор Live".

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Нортон приводит скрины одного из 80 тысяч рассекреченных документов, из которых следует, что ЦРУ добавляло отравляющие вещества с кубинский сахар, отправлявшийся в СССР.

Помимо этого, специалисты ЦРУ травили коров в ГДР, добавляли мыло в детское молоко, а также поддерживали бывших нацистов, утверждается в публикации.

Ранее "МК" сообщил, что в США сделали важное заявление по Украине.