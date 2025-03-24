Акробатка сорвалась с высоты во время исполнения трюка в Кишиневе

В Кишиневе во время исполнения трюка в ледовом шоу акробатка сорвалась с высоты. Об этом сообщает молдавский портал Omniapres. Инцидент произошел на сцене "Арена-Кишинев" в ходе шоу "Аладдин и сказки 1001 ночи".

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При выполнении номера артистка сорвалась с троса и упала на лед с высоты около трех метров. Врачи на скорой помощи увезли пострадавшую в больницу. По словам организаторов шоу, причиной чрезвычайного происшествия стал человеческий фактор, оборудование, которое использовала акробатка, было в идеальном рабочем состоянии. 7 марта в передвижном цирке "Скиф" в Нефтегорске Самарской области рухнули трибуны, из-за чего пострадали два человека.

Вместе с трибуной с высоты трех метров упали 20 человек. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах происшедшего.