Раскрыты наиболее частые уловки телефонных мошенников в 2025 году

По данным специалистов службы защиты российской телефонной сети, в 2025 году чаще всего мошенники по телефону представляются специалистами по инвестированию, предлагая россиянам заработать на "инвест-продуктах". Об этом пишет РИА Новости.

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На втором месте, среди мошеннических телефонных схем, стоят звонки от "мобильных операторов", предлагающих продлить действие номера телефона. Замыкают тройку данных лидеров телефонного обмана звонки от "сотрудников компаний" по энергоснабжению и замене счетчиков.

Также указывается, что по сравнению с концом прошлого года количество мошеннических звонков россиянам увеличилось. Теперь, по статистике, каждый семисотый звонок россиянину - от мошенников, тогда как в прошлом году уловкой мошенников был каждый тысячный звонок.

Ранее "МК" сообщил, что Минтруд назвал самые востребованные профессии.