В МДВ назвали способ защитить детей от мошенников

Для защиты несовершеннолетних от мошенников следует завести несколько электронных почтовых ящиков. Об этом, ссылаясь на материалы МВД России, сообщает РИА Новости.

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Правоохранители считают, что адресов электронной почты нужно иметь по меньшей мере два. Личный адрес должен использоваться только для писем от тех людей, которые известны ребенку. "Публичным" почтовым ящиком следует пользоваться для регистрации на форумах и в чатах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги.

В МВД отметили, что злоумышленники пользуются невнимательностью ребёнка и часто под видом рассылок распространяют фишинг.

Поэтому, чтобы оградить несовершеннолетних от потенциального обмана, необходимо иметь отдельный "публичный" электронный почтовый адрес, доступ к которому также будет у родителей. 13 марта эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов заявил, что телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей.