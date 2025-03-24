Жители Кропоткина рассказали о последствиях атаки БПЛА

Жители Кропоткина сообщили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зафиксировали на видео звуки взрыва. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

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На видео слышен гул дрона и сильный взрыв. Местные жители заявили, что инцидент произошел в городе ночью. По данным канала, в одном из домов в городе выбило окна.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что не менее пяти взрывов произошло над Брянском, предположительно, в результате работы систем ПВО. По словам очевидцев, первый взрыв был самым мощным, после чего последовали еще четыре.

В ночь на 24 марта Минобороны России сообщило о том, что над регионами страны менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».