Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке был поджог

Пожар на автостоянке во Владивостоке, при котором сгорели несколько десятков машин, произошел из-за поджога. Об этом сообщает Mash. Как пишет Telegram-канал, до начала возгорания неизвестный мужчина подошел к одному автомобилю. Огонь с этого транспортного средства перекинулся на соседние. По последним данным, в результате поджога сгорели 22 машины.

Огонь распространился на площади в 150 кв. м, пожарные его уже потушили. Сейчас идут поиски поджигателя. Возгорание на автостоянке в Приморье произошло в воскресенье, 23 марта, после 23:00. Изначально Mash утверждал, что огонь повредил как минимум 30 транспортных средств.

На прошлой неделе в Оренбургской области мужчину заподозрили в сожжении машины. По версии следствия, 20-летний местный житель решил угнать машину. Он попытался завести двигатель, но выехать со стоянки не смог. Чтобы его не поймали, подозреваемый решил сжечь транспортное средство.