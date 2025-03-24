Учительница устроила оргию со школьниками

Стали известны новые подробности дела об учительнице из штата Индиана, США, которая совратила 10 школьников. Об этом пишет Daily Mail.

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31-летнюю Бриттани Фортинберри задержали в декабре 2024 года. Несколько подростков обвинили женщину в изнасилованиях. Согласно их показаниям, она покупала им наркотики и алкоголь, дарила дорогие подарки, а также присылала интимные фото и видео.

Узнав об обвинениях в адрес Фортинберри, ее подруга насторожилась и решила поговорить об этом с сыном. Он признался, что тоже был жертвой учительницы. По словам подростка, однажды он и два его друга с разрешения родителей пришли к женщине на ночь. Дома Фортинберри устроила с ними оргию, хотя все они были несовершеннолетними. Мальчик вспоминает, что во время секса учительница заставила их надеть маски в стиле фильма ужасов «Крик».

Также выяснилось, что Фортинберри говорила мальчику, что будет мастурбировать на его школьные фотографии, и присылала ему непристойные видео с его трусами. При этом муж учительницы знал о происходящем и угрожал мальчику расправой, если тот не будет молчать. Мужчине предъявили обвинения в запугивании и сокрытии информации о сексуальных преступлениях.

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Ранее сообщалось, что Бриттани Фортинберри назвала причиной изнасилования 10 школьников похудение на 68 килограммов. Она заявила, что «не попадала в неприятности, когда была толще».